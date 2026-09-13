Издирват 20-годишен младеж в Централен Балкан
Сигналът за изгубилия се турист е подаден на тел. 112 около 18.20 часа вчера
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Сигналът за изгубилия се турист е подаден на тел. 112 около 18.20 часа вчера
Пилотът Йордан Миларов стана жертва на тежък инцидент по време на подготовката си за планинското рали „Узана". 25-годишният габровски автомобилист е п...
Габрово. Биопродукти, произведени в Източните Родопи, ще бъдат предложени за дегустации на биопазара на Узана поляна от 12 до 14 юли. Жителите на Г...