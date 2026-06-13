Уврежда ли солената вода зрението? Най-опасното е ...
Не търкайте очите си, ако са раздразнени след плуване
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Не търкайте очите си, ако са раздразнени след плуване
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Дъвченето на кубчета лед също е вредно за емайла
60% от случаите на увреждане на слуха при децата могат да бъдат избегнати
7-годишно сираче от Хасково с лека форма на детска церебрална парализа (ДЦП) и тремор намери дом и семейство в САЩ. Въпреки проблемите на момиченцето...