Храните, които ни предпазват от слънчево изгаряне
Лятото идва, а с него и слънчевите изгаряния, които толкова ни измъчват. Как да спрем вредните UV и UB лъчи? Слънцезащитните кремове са временно решен...
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Лятото идва, а с него и слънчевите изгаряния, които толкова ни измъчват. Как да спрем вредните UV и UB лъчи? Слънцезащитните кремове са временно решен...