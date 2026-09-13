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Димитър Бъчваров- Ути е сред главните готвещи
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Димитър Бъчваров- Ути е сред главните готвещи
Снимката предизвика бурни реакции
Доказаният кулинарен спец Ути Бъчваров ще сътвори поредния си специалитет, но този път с насока към феновете на планинското бягане и здравословния нач...
Стара Загора. За трета поредна година кулинарният гуру Ути Бъчваров ще бъде гост на старозагорци за Никулден. Шоуто ще се вихри на централния площада...
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