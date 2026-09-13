Кулинарно шоу ще завихрят за Никулден Ути и компания в Стара Загора

Стара Загора. За трета поредна година кулинарният гуру Ути Бъчваров ще бъде гост на старозагорци за Никулден. Шоуто ще се вихри на централния площада...