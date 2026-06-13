Община Каварна е първата, която има план за устойчива градска мобилност
Община Каварна е първата българска община, която разполага с План за устойчива градска мобилност, койте е факт в рамките на проект SEEMORE на ЕК. Чрез...
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Община Каварна е първата българска община, която разполага с План за устойчива градска мобилност, койте е факт в рамките на проект SEEMORE на ЕК. Чрез...