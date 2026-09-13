Все още е усложнена зимната обстановка у нас
Очаква се по обяд да бъде отворен проходът Шипка
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Очаква се по обяд да бъде отворен проходът Шипка
Усложнена остава обстановката с Смолянско и Кърджалийско заради силния снеговалеж. Екипите на пожарна безопасност и защита на населението работят по р...
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