Фалшификатори на шофьорски книжки с условни присъди
Банда ятаци на фалшификатор на шофьорски книжки от Петричко отърваха затвора. С престъпната дейност се занимавали трима мъже и една жена. Всички те ск...
Следете всички новини, анализи и коментари за Условни Присъди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Банда ятаци на фалшификатор на шофьорски книжки от Петричко отърваха затвора. С престъпната дейност се занимавали трима мъже и една жена. Всички те ск...
Двама банскалии отърваха решетките за извършен от тях грабеж на украински турист в курортния град. 21-г. М.К. и 19-годишните Д.Ш. и И.Б. се признаха з...
Добрич. Присъда от 3 години лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено с 5 години изпитателен срок, получиха двама турски граждани – 36-годишни...