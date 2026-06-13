Главчев се намеси! Съкращават срока са строежа на детската болница
Предстоят разговори по темата и с изпълнителя на проекта
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Предстоят разговори по темата и с изпълнителя на проекта
Експертите дават отговорите
Областният управител Момчил Станков призова за координация между институциите, за реализиране на този важен за област Видин и северозапада проект.