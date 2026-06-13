Най-важното условие за евроизборите. ЦИК с предупреждение
Вотът ще се проведе на 9 юни тази година
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Вотът ще се проведе на 9 юни тази година
На първия тур му бе отказано заради липса на уседналост
Става въпрос за уседналост
Въведоха временни промени в правилата за кандидатстване за статут на уседналост
С нея се създава по-добра възможност за контрол върху процесите на кандидатстване, класиране и прием на учениците в общинските училища
През следващите 11 месеца българите могат да дойдат и да се заселят в Обединеното кралство както досега