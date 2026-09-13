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Село с 6 жители иска урна

Село с 6 жители иска урна

Перник. Жителите на трънското село Проданча, които са само шестима, са поискали изборна секция за изборите на 5 октомври. Заедно с комшиите си от със...

30 август | 19:55
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