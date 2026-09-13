Рок легенди идват за последен път у нас
Това е последното турне на групата, с което те слагат край на световната си концертна кариера
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Това е последното турне на групата, с което те слагат край на световната си концертна кариера
За половин година починаха трима легендарни музиканти от групата
Една от английските легендарни хард рок банди от 60-те Uriah Heep ще зарадва отново многобройните си български фенове. Концертите, организирани от Lo...
От днес започва продажбата на билети за концерта на Uriah Heep на 7 май в русенската зала "Булстрад Арена". Цените на пропуските за шоуто ще бъдат 15,...
В рамките на турнето на Uriah Heep в България, групата ще гостува в Каварна за празника на града на 6 май 2016г. Концерта на култовата рок група от 6...