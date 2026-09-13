Упоиха семейство докато спи и му откраднаха…
Изключително нагъл обир в София
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Изключително нагъл обир в София
14-годишното момче почина на зъболекарския стол на д-р Валентин Павлов
Златният стандарт при раждане е регионалната анестезия, казва д-р Даниела Гълъбова Какви са видовете упойки по време на раждането? Какво представлява...
Мила Кунис, която чака дете от Аштън Къчър, за първи път заговори за бременността си. Тя е решила да ражда вкъщи и без упойка. Хубавицата сподели, че...
Торонто. Признаха за виновен канадски анестезиолог заради сексуално насилие над 21 жени, докато са се намирали под упойка, предадоха световните агенци...