"Дисни" с игрален филм за Пинокио
"Уолт Дисни" обяви, че ще снима филм за Пинокио. Той ще е по мотиви на приказката на италианския писател Карло Колоди, издадена през далечната 1883 г....
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"Уолт Дисни" обяви, че ще снима филм за Пинокио. Той ще е по мотиви на приказката на италианския писател Карло Колоди, издадена през далечната 1883 г....