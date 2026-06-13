Съд за шофьор за непристойни действия към униформени
Срещу 23-годишния С.К. от кърджалийското село Срънско е образувано незабавно производство за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Д...
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Срещу 23-годишния С.К. от кърджалийското село Срънско е образувано незабавно производство за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Д...
Протестът на служителите на сектор "Сигурност" приключи със заявка, че ще бъде подновен отново в четвъртък от 13 до 20 часа, когато ще бъде обсъден За...
От няколко дни във Фейсбук се премята една крилата фраза - че управлението на държавата се е преместило на Орлов мост. Напоследък той стана командният...
Полицаи и военни ще протестират заради нововъведенията за възрастта за пенсия, предложени от вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин. Очаква се...