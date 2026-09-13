УНГ-специалист предупреди за опасности след обикновена хрема
Студеното време усложнява хроничния синузит
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Студеното време усложнява хроничния синузит
Опашките пред единствения спешен УНГ кабинет в София не спират
Сигнализирано е през годините, но никой нищо не прави
Медиците се надяват повече хора да се включват в благотворителната кампания на Светия синод
Стара Загора. Лекари от многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Парк" извършиха ендоскопска операция с модерна навигираща систем...