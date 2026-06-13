Дерменджиев: Тепърва ще печелим точки
Треньорът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев не падна духом от загубата с 1:3 от ПСЖ и оптимистично ни призова тепърва да очакваме още точки от "Лудог...
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Треньорът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев не падна духом от загубата с 1:3 от ПСЖ и оптимистично ни призова тепърва да очакваме още точки от "Лудог...
Ръководството на "Наполи" чака отговор от треньора на "Севиля" Унай Емери. Италианският клуб е предложил на спеца договор за три години и 3,8 милиона...
"Всичко ни костваше много работа. Целия отбор работи много добре. Изпитвахме трудности във всички мачове". Това заяви старши треньорът на Севиля Унай...