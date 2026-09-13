Внезапно умрелите животни в Търговище нямали антракс, сочат проби
Двата случаи на внезапно умрели животни в село Еленово са отрицателни. Това съобщи пред "Фокус" областният управител на Търговище Светлин Бонев. „Пре...
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Двата случаи на внезапно умрели животни в село Еленово са отрицателни. Това съобщи пред "Фокус" областният управител на Търговище Светлин Бонев. „Пре...
Над 720 хиляди лв. държавна помощ по схемата de minimis е изплатена на стопани от Кърджалийско за компенсиране на щетите за умрели животни по време н...
Д-р Иванов съсипан, пожела да стане редови ветеринар 10-те починали животни в столичния зоопарк в края на август са отровени. Вероятно храната им уми...