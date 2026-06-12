Грим се крие в мистерията с вида на Ума Търмън
Повече грим е причината за промяната в естетичния вид на лицето на Ума Търмън. „Явно никой не хареса грима ми", заяви актрисата в интервю за американс...
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Повече грим е причината за промяната в естетичния вид на лицето на Ума Търмън. „Явно никой не хареса грима ми", заяви актрисата в интервю за американс...