Нивото на река Тунджа пада, но улица "Тунджа" е под вода
Ямбол. Нивото на река Тунджа спадна с 10 см през последното половин денонощие. По обяд в четвъртък прие Елхово реката беше паднала на 404 см. Това оба...
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Ямбол. Нивото на река Тунджа спадна с 10 см през последното половин денонощие. По обяд в четвъртък прие Елхово реката беше паднала на 404 см. Това оба...