Мистерия: Защо Гърция не знаела, че украинският самолет вози оръжие
Много са въпросите, които възникват около причините за катастрофата
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Много са въпросите, които възникват около причините за катастрофата
На борда имало 176 души от 7 държави, всички загинаха
Няма българи на борда на падналия в Техеран Боинг 737
170 са пътували на борда, няма данни за оцелели