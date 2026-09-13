На 31 май ЖП гарата в Казанлък става сцена на бандите X-R@Y и „Уикеда“
Входът за всички събития от инициативата е свободен
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Входът за всички събития от инициативата е свободен
София стартира концертния сезон
Едни от най-популярните изпълнители на пънк, ска и рок музика у нас, се обединиха в обща банда. Дебютът на супер групата ще бъде утре, 31.03., четвър...
Новата Toyota Corolla е смъкната от поточната линия специално за Автосалона.