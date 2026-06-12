Столична община платила четвърт милион на ухапани от кучета
Близо четвърт милион лева обезщетения е изплатила Столична община за две години на ухапани от безстопанствени кучета, информира бТВ. Десетки са осъди...
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Близо четвърт милион лева обезщетения е изплатила Столична община за две години на ухапани от безстопанствени кучета, информира бТВ. Десетки са осъди...