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Питбул нападна стопаните си

Питбул нападна стопаните си

Разград. Снаха и свекър бяха приети в разградската болница, нахапани от домашното им куче. Питбулът скочил на 62-годишния си стопанин и на 29-годишн...

05 октомври | 11:43
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