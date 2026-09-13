Прокоба ли? Отровен паяк ухапа осветител на филма, сломил Болдуин
На Джейсън Милър може да бъде ампутирана ръката
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На Джейсън Милър може да бъде ампутирана ръката
Бездомно куче ухапа 12-годишно момиче в двора на 81-во училище
Ротвайлер нападна баща и дете пред детска градина. Инцидентът е станал във вторник, пред 67-мо ОДЗ в София, съобщи Нова тв. „Вчера сутринта около 8:3...
Разград. Снаха и свекър бяха приети в разградската болница, нахапани от домашното им куче. Питбулът скочил на 62-годишния си стопанин и на 29-годишн...
Благоевград. 12-годишно дете беше ухапано от куче на стадион "Христо Ботев" в Благоевград в неделя по обяд. Момчето е било сред 150-те кандидати, явил...