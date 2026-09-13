"Уест Бром" ступа "Юнайтед"
Отборът на "Уест Бромич" успя да излъже и победи "Манчестър Юнайтед" като домакин с минималното 1:0 след гол на Самуел Рондон в 67-ата минута. Хуан...
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Отборът на "Уест Бромич" успя да излъже и победи "Манчестър Юнайтед" като домакин с минималното 1:0 след гол на Самуел Рондон в 67-ата минута. Хуан...
"Лестър" не успя да запише победа и да продължи победния си ход към титлата в Англия. "Лисиците" завършиха наравно 2:2 с гостуващия "Уест Бромич" и за...
"Манчестър Юнайтед" сложи край на головата суша и победи с 2:0 "Уест Бромич". Двата тима се изправиха един срещу друг на "Олд Трафорд" в мач от 11-ия...
"Евертън" постигна впечатляващ обрат за успех с 3:2 като гост на "Уест Бромирч" в последен мач от 7-ия кръг на Висшата лига. Домакините поведоха с два...
Настоящият шампион на Висшата лига "Челси" успя да се справи с коравия тим на "Уест Бромич Албиън" и го победи с 3:2 като гост. Новата покупка на "Че...
Манчестър. Английският бранител Джолеън Лескът подписа официално договор с Уест Бромич. Това стана, след като изкара задължителните медицински преглед...
Лондон. Арсенал победи с 1:0 Уест Бромич в мач от 37-я кръг на английската Висша лига. Момчетата на Арсен Венгер вече си осигуриха участие в квалифик...
Лондон. „Уест Бромич" уволни Никола Анелка за „груби нарушения", след като нападателят обяви в социалните мрежи, че напуска клуба. Анелка написа, че н...
Уест Бромич. Манчестър Юнайтед победи с 3:0 Уест Бромич на "Хоуторнс" в двубой от 28-ия кръг на Висшата лига. "Червените дяволи" спечелиха трите т...
Уест Мидландс. Уест Бромич и Ливърпул завършиха 1:1 на „Дъ Хоутърнс" в двубой от 24 кръг на Премър Лийг. Първото полувреме премина под диктовката на...
Уест Бромич. Нападателят на Уест Бромич Никола Анелка призова Футболната Асоциация да вдигне обвиненията си от него заради обидния жест, който той нап...
Лондон. Футболната асоциация на Англия повдигна обвинение срещу нападателя на Уест Бромич Никола Анелка за проява на расизъм. Французинът направи ант...
Уест Бромич. Евертън пропусна възможността да изпревари във временното класиране градския съперник Ливърпул и да влезе в Топ 4. "Карамелите" завършиха...
Уест Мидландс. Kлубът от Висшата лига на Англия Уест Бромич Албион има интерес към голмайстора на Лудогорец Роман Безяк, съобщава Soccer Magazine. 24...
Уест Бромич. Астън Вила измъкна равенството 2:2 при гостуването си срещу Уест Бромич в последния мач от 12-ия кръг във Висшата лига. Бирмингамци падах...
Уест Бромич потвърди официално трансфера на Никола Анелка, който преминава в клуба с договор за една година плюс опция за още една. Анелка се завръща...