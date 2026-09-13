Всичко за Уест Бромич

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"Уест Бром" ступа "Юнайтед"

"Уест Бром" ступа "Юнайтед"

Отборът на "Уест Бромич" успя да излъже и победи "Манчестър Юнайтед" като домакин с минималното 1:0 след гол на Самуел Рондон в 67-ата минута.  Хуан...

06 март | 19:56
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