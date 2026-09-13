Удължиха срока за обход на преброителите. Докога?
Преброителите ще могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври
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Преброителите ще могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври
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