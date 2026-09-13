Прокуратурата: Валя може да не се е удавила сама
Медицинската сестра Валентина Иванова може да не се е самоубила, а да е станала жертва на убийство. Това стана ясно от годишния отчет на бургаската ок...
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Медицинската сестра Валентина Иванова може да не се е самоубила, а да е станала жертва на убийство. Това стана ясно от годишния отчет на бургаската ок...
Проверяват дали е изчезналата полякиня Бургас. Труп на удавена млада жена изхвърли морето край Царево. Самоличността й още не е установена, но според...
Мистерия с плувкинята от Рибарския плаж, може и да не се е удавила
Благоевград. Случайни минувачи видяха труп на жена в река Луда Мара в Петрич. те минавали по моста на улица „Солунска", когато забелязали тялото във в...