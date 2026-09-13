Софиянец се удави край плажа на Аркутино
Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в УМБАЛ-Бургас
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Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в УМБАЛ-Бургас
38-годишен мъж се удави на връх Великден. Драмата се разигра в близост до село Ябланово, Община Котел. Тялото на 38-годишния Али М. все още не е откр...
Сандански. 20-годишен младеж от Сандански потъна в ледените води на водоем край курортния град. Трагедията се разиграла малко след 16,00 часа, близо д...
Бракониер на риба се удави в ледените води на река Марица в малките часове вчера сутринта. 47-годишният Благо от Чешнигирово и един негов приятел реши...
23-годишният Александър Лютаков е открит мъртъв на 12 метра дълбочина Бургас. 23-годишният шампион по подводен риболов Александър Лютаков се е удавил...
Добрич. Младеж на 19 години се удави в морето, научи „Стандарт". За инцидента потвърди ръководителят на сектор „Водно спасяване" в курорта Стоян Вълче...
Бургас. 40-годишен пловдивчанин се удави в морето край Свети Влас. Инцидентът е станал в четвъртък следобед в местността Юрта. Туристи са забелязали...
Бургас. 73-годишен бургазлия се удави в морето след като е получил внезапен инфаркт. Инцидентът е станал в събота следобяд близо до корабостроителния...
Бургас. 25-годишен турист от Ирландия загина при нещастен инцидент в морето. Той се удавил докато е плажувал на ивицата в курорта Свети Влас. Инцидент...
Банско. Мъж се удави в дълбоко метър езеро в центъра на Разлог. Трагичният инцидент е станал в петък, 13-и, към 21,00 часа във водния басейн на площад...
Варна. На петия ден след изчезване на момичето, което се преметна през терасата на крайбрежно заведение в морето след полунощ, морето изхвърли на бре...
Враца. Възрастен врачанин се удави в езерото край елитния ресторант "Чайка" при прохода Вратцата. Трупът на 83-годишния мъж изплувал към 11 часа в сря...
Разлог. Откриха мъртъв мъж, който е бил в неизвестност от 2 декември. Сигналът в РУП – Разлог, че 51-годишният Ахмед Д. от белишкото село Горно Краищ...
Варна. Румънец на 47-годишна възраст се е удавил на курорта „Златни Пясъци", съобщи „Фокус". В 11.40 часа на втори пост на „Златни пясъци" е забеляза...
Добрич. 58-годишен мъж от Добрич е починал, след като е бил изваден от морето на плажа в залива Болата, съобщават от полицията. Сигналът за инцидента...
Варна. Сигналът за намерен удавник на плажа на Траката е подаден към 8,30 часа от жена лекарка. Тя единствена е била по това време в заливчето, където...