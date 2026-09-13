Ученици се представиха отлично в кръг "Знание"
Кръг "Знание" е част от инициативата на Община Благоевград „Училище на годината“
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Кръг "Знание" е част от инициативата на Община Благоевград „Училище на годината“
С жребий бяха определени училищата, които ще се изправят един срещу друг в състезанието „Училище на годината – Благоевград 2015". Жребият бе изтеглен...
Благоевград. С жребий ще бъдат определени училищата, които ще се изправят в директни елиминации в състезанието „Училище на годината – Благоевград 2014...