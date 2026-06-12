Съученици изгониха от бала момче с увреждане, развалял им настроението
София. Абитуриент с увреждания от професионална гимназия в Червен бряг не бил допуснат до бала от съучениците си, за да не им "развали настроението"....
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София. Абитуриент с увреждания от професионална гимназия в Червен бряг не бил допуснат до бала от съучениците си, за да не им "развали настроението"....