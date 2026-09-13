Езиковата в Хасково представя България на ученическите игри в Малта
Хасковската езикова гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" ще представи България на Световните ученически игри по бадминтон в Малта, в края на този месец....
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Хасковската езикова гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" ще представи България на Световните ученически игри по бадминтон в Малта, в края на този месец....
Българската база в Антарктида привлече учени от цял свят. Това обяви дългогодишният ръководител на изследователите проф. Христо Пимпирев по повод на у...
Симитли. На първи март децата от община Симитли започват ученическите игри. По традиция те стартират с училищни и общински състезания. Най-добрите...