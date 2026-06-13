Ето какво правели в гората братята убийци на полицая Бъчваров
Съдът в Одрин пусна единия от задържаните
Следете всички новини, анализи и коментари за Убит Полицай. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съдът в Одрин пусна единия от задържаните
Изключително слабо професионално ръководство на МВР, което вече 2 години бездейства, каза лидерът на ГЕРБ
1 г. никой не се сети за Eмил Шарков, ядосват се колегите му Паметна плоча в памет на убития полицай Емил Шарков ще бъде открита в центъра на град Ля...