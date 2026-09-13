Хиляди на мълчалив поход срещу убийствата на пътя
София. Хиляди хора излязоха на „Мълчалив поход за живота" в цялата страна. Демонстрацията беше инициирана от родителски организации, след като джип пр...
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София. Хиляди хора излязоха на „Мълчалив поход за живота" в цялата страна. Демонстрацията беше инициирана от родителски организации, след като джип пр...
Стара Загора. Няколко хиляди старозагорци с цветя и свещици преминаха по централния булевард на града на връх Черешова задушница в защита на живота....
Десетки млади семейства излязоха, за да искат сигурност на пътя Разград. Десетки млади семейства с деца се събраха на централния градски площад в Р...