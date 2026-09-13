Рачков побесня и посочи убийците!
Водещият с трогателни думи в мрежата
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Водещият с трогателни думи в мрежата
Позната тактика при такива престъпления
Какво съобщиха разследващите
Какъв е почеркът на разстрела
Защо се е стигнало до фаталния изстрел
По 20 години затвор получиха двамата обвиняеми за убийството на 68-годишния Йосиф Узунов от село Априлци, извършено на 5 януари 2014 година. В хода на...
Убийците на 33-годишният Иван Попов – Костов били притискани да работят за него като наркодилъри. Това съобщи Флагман.БГ. Извършителят на показния раз...