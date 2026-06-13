България и Гърция са първенеци по тютюнопушене в ЕС
Най-висок процент на консумация на тютюневи изделия в Европейския съюз се наблюдава в България и Гърция, като процентите са съответно 35% и 38%. Конс...
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Най-висок процент на консумация на тютюневи изделия в Европейския съюз се наблюдава в България и Гърция, като процентите са съответно 35% и 38%. Конс...