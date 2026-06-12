БАН: Годишно се случват 2-3 земетресения с магнитуд около 4 по Рихтер
София. Средностатистически годишно се случват 2-3 земетресения с магнитуд около 4 по Рихтер и това е първото за 2015 г. Това съобщи пред bTV Емил Бот...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тъврдица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Средностатистически годишно се случват 2-3 земетресения с магнитуд около 4 по Рихтер и това е първото за 2015 г. Това съобщи пред bTV Емил Бот...