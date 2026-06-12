БАН: Годишно се случват 2-3 земетресения с магнитуд около 4 по Рихтер

София. Средностатистически годишно се случват 2-3 земетресения с магнитуд около 4 по Рихтер и това е първото за 2015 г. Това съобщи пред bTV Емил Бот...