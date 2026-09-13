Спортна тв неделя
БНТ14,50 Баскетбол: Мач на звездите, Пловдив (пряко)18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Kanal 318,30 Футбол, "В" група: ЦСКА - "София...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тв Неделя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
БНТ14,50 Баскетбол: Мач на звездите, Пловдив (пряко)18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Kanal 318,30 Футбол, "В" група: ЦСКА - "София...
Ето какво може да гледате по спортните канали днес: Диема спорт19,00 Футбол, Евро 2016, кв: Сан Марино - Англия; 21,45 Испания - Словакия (пряко) Ди...
Вижте какво може да гледате по телевизията днес: БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD19,30 Волейбол: Световна лига, финал (п...