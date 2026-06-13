Туроператор фалира заради дългове
Тупоператорът "АРАЙВАЛС-ИДИ" е започнал производство по несъстоятелност заради свръхзадлъжнялост. Това написа до своите партньори управителят на фирма...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тутоператор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тупоператорът "АРАЙВАЛС-ИДИ" е започнал производство по несъстоятелност заради свръхзадлъжнялост. Това написа до своите партньори управителят на фирма...