Протест заради изчезнал подсъдим
Турският гражданин Фарук Бекташ, който блъсна и уби двама мотористи край Драгоман, е изчезнал и дори е възможно да е напуснал България. Това стана ясн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Турски Гражданин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Турският гражданин Фарук Бекташ, който блъсна и уби двама мотористи край Драгоман, е изчезнал и дори е възможно да е напуснал България. Това стана ясн...
Тир, управляван от турски гражданин, събори къща по главната улица на село Славотин, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Камионът идвал...
Полицията е задържала за 24 часа турски гражданин, убил 60-годишен жител на добричкото село Карапелит и напуснал мястото на инцидента. Това съобщиха о...
Специализираният наказателен съд наложи наказание лишаване от свобода в размер на 1 година и 8 месеца на турския гражданин Мустафа Шекер за ръководене...