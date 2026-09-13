Лоша новина за пътуващите до САЩ. Задава се голяма промяна
Новата визова програма, която влиза в сила на 20 август, ще бъде за срок от около една година
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Новата визова програма, която влиза в сила на 20 август, ще бъде за срок от около една година
Трябва да се вземат всички мерки, за да се разкрият всички военни престъпления, каза германският канцлер
Пампорово. "Във връзка с визите, които изключително много касаят туристите от Турция, преди около две седмици е проведена ползотворна среща с министер...