Ангелкова: Откриваме съвместен офис с Румъния в Китай
На 24 април България и Румъния ще открият общ туристически офис в Китай, съобщи във Видин министърът на туризма Николина Ангелкова. Министърът на тури...
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На 24 април България и Румъния ще открият общ туристически офис в Китай, съобщи във Видин министърът на туризма Николина Ангелкова. Министърът на тури...