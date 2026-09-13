Край на тайните квартири! Държавата тръгва по следите на хиляди собственици
Нов европейски регламент влиза в сила
Следете всички новини, анализи и коментари за Туристически Данък. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нов европейски регламент влиза в сила
Средства от туристическия данък да отиват за изграждане на екосистемни паркове, опазване на околната среда и стимулиране на биопроизводство. Това пред...
Преките приходи в местната хазна на община Банско за 2015 година само от туристически данък са 650 хиляди лева. До края на годината се очакват общо на...
Хотели крият нощувки, за да не плащат туристически данък. Някои не декларират в едномесечния срок гостите си, за да минат метър с налога дори и за еди...
Варна. С решение на експертите от Консултативния съвет по туризъм - Варна стана ясно, че туристическият данък за хотелите с категория 5 звезди ще бъде...