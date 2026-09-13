Топ политолог разкри цинизма на Доган. Използва българските турци за щит
Единственият гарант за етническия мир беше самото ни общество, което устоя на комунистическата пропаганда, казва Цветанка Андреева
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Единственият гарант за етническия мир беше самото ни общество, което устоя на комунистическата пропаганда, казва Цветанка Андреева
Живков призовава Турция да отвори границата „за всички български мюсюлмани, които желаят да отидат в Турция временно или да останат и да живеят там“
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В Истанбул ще има повторни избори за кмет след като предишните бяха отменени
Управляващата партия победи в местния вот, но изпусна властта в Истанбул, Анкара, Измир и Одрин
Западният германски град Ашафенбург стана сцена на сблъсъци между кюрди и турци, предаде РИА Новости. Представители на кюрдска организация заявиха, че...
Случват се антибългарски неща в южните краища на страната ни и държавата трябва да защити българския интерес, обяви Георги Първанов, президент наБълга...
Сърби и турци изместиха руснаците и англичаните в търсенето на апартаменти в курортите Банско и Разлог през последните месеци. Активни на пазара на им...
80 % от курортистите в Хасковските Минерални бани са от Северна Гърция и от Турция. Потокът се увеличава с всеки изминал месец, което възвръща славата...
Тази сутрин турската полиция е арестувала в Истанбул най-малко 50 чужденци, съобщава AFP. Това се е случило при операция, насочена към задържането на...
В "Улпия Ескус" е бил лагерът на Пети македонски легион
След 30 години българите ще бъдат едва 1,7 млн. от цялото население на страната ни, а ромите ще наброяват 2,8 млн. души. Останалите 700 000 ще са етни...
Двама турски граждани са загинали, а 8 други са ранени при атака с кола бомба, извършена в петък вечерта близо до американското консулство в Кюрдистан...
Банско. Хотелиерите в курорта Банско се радват на засилен интерес от турските туристи за зимния сезон. Вече са направени много заявки за отдих в града...