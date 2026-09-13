"Тур дьо Франс" идва у нас! Интересът е огромен
Случва се за втора поредна година
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Случва се за втора поредна година
Състезанието ще се проведе в района на Велинград
Полицията открила допинг в един от отборите
Тадей Погачар е втория най-млад победител в обиколката на Франция
Тадей Погачар поведе, финалът е днес в Париж
Звезди на Инеос взеха днешния 18-и етап
Президентът Макрон посреща колоездачите в етапа на 16 септември
Погачар спечели 15-ия етап
Причината е пандемията от коронавирус
Словенецът Роглиц продължава да води в генералното класиране
Примож Роглич продължава да води в генералното класиране
Примож Роглич продължава да води в класирането
Нанс Петерс спечели осмия етап
Адам Йейтс продължава да води в генералното класиране
Успехът е първи за Луценко в обиколката
Фрум и Томас пропускат Обиколката на Франция заради слаба форма
Тур дьо Франс може и да бъде отменен
От юли състезанието май ще отиде през август
Може да се проведе, но без публика
Еган Барнал води преди последния етап