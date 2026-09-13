Още $110 млн. от Yahoo за създателя на Tumblr
По информация на Бизнес Инсайдър парите ще бъдат дадени, за да бъде задържан начело на компанията
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По информация на Бизнес Инсайдър парите ще бъдат дадени, за да бъде задържан начело на компанията
Yahoo Inc представи официално предложение да купи Hulu, и се присъедини към нарастващия списък от кандидати за видео услугата, собственост на News...
Сънвейл. Интернет гигантът Yahoo се е съгласил да плати 1,1 млрд. долара за блогърската платформа Tumblr, съобщи „Уолстрийт Джърнъл", позовавайки са...