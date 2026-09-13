Случай на туларемия в Пловдив
Жена с доказани резултати за туларемия ще бъде приета в Инфекциозна болница в Пловдив, съобщи д-р Моника Троянчева пред за "Фокус" , директор на Дирек...
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Жена с доказани резултати за туларемия ще бъде приета в Инфекциозна болница в Пловдив, съобщи д-р Моника Троянчева пред за "Фокус" , директор на Дирек...
Още четирима души са се заразили с туларемия през изминалата седмица. От началото на годината досега имаме девет случая, съобщи проф. Тодор Кантарджие...
Стара Загора. Двама ловци бяха повалени от рядка заразна болест - туларемия. Единият авджия е на 56 години от Раднево, а другият е на 51 от Симеоновгр...
Ловците от Раднево и Симеоновград са се заразили при дране на диви зайци Стара Загора. Двама ловци - на 56 години от Раднево, и на 51 години от Симео...
Смолян. Туларемия плъзна по диви зайци в Смолянско. Регистрирани са няколко случая на заразната болест в област Смолян, съобщиха от Областната дирекци...