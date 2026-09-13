Google почти спря да показва туитове в търсенето заради новите правила на Twitter
Правилата на Twitter претърпяха сериозни промени през последните няколко дни
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Правилата на Twitter претърпяха сериозни промени през последните няколко дни
Настоящето ограничение е временно и броят на разрешените за четене публикации скоро ще бъде увеличен до 10 000 на ден
Туитовете със зверствата на ИД докараха не само големи главоболия на Марин льо Пен, но и проблеми с правосъдието