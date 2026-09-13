35 години от падането на Берлинската стена! Колко струва да си купиш тухла?
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Задържаният за престъплението е бил осъждан за убийство през 1996 г., като е изтърпял наказанието си до 2014 г.
Ръст от 34% на сделките с имоти в началото на 2021 г. в сравнение с началото на 2020 г. отчитат в Пловдив
Искала да бъде чута с обира, каза тя в съда
Бургас. Бандити разиграха комичен грабеж, въоръжени с тухла четворка. Инцидентът стана в Слънчев бряг днес на разсъмване. Апашите са нападнали суперм...