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Свиха трюфели за 25 бона

Свиха трюфели за 25 бона

250 кг трюфели задигнаха крадци от склад в Русе. Щетите са за около 25 000 лв. Посегателството е извършено за времето от 21,30 ч на 1 септември до 10,...

03 септември | 18:15
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