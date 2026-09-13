Изкарват до 2 бона на ден от новото злато на Родопите
В родопските гори тази година няма диворастящи гъби
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В родопските гори тази година няма диворастящи гъби
Българският трюфел е добре познат и ценен на европейския пазар
Те протестират срещу намерението да се въведе патентен данък за бранша им
Ето как да приготвите вкусна изненада с романтичен акцент
Целите на този закон са: опазване на естествените находища на трюфели и др.
Божествената гъбата прославя Угърчин в Европа, градът й посвещава уникален фестивал
Любителите на здравословна кулинарна продукция ще се насладят на богат асортимент от биопродукти в неделя в Бургас. Фермерският пазар на "Славейковото...
Шеф Волфганг Пук е готов и с меню за вегетарианци Мастър-шефът Волфганг Пук, който от 22 години съставя менюто за партито след раздаването на Оскарит...
250 кг трюфели задигнаха крадци от склад в Русе. Щетите са за около 25 000 лв. Посегателството е извършено за времето от 21,30 ч на 1 септември до 10,...
Най-скъпият трюфел, намерен през 2008 г., бил изровен от живеещия по това време в България италианец Патрицио Панфили. Маестрото от Умбрия отказваше п...
Уникалните кокершпаньоли можели да заработят до 1 500 евро на ден Криминална сага, достойна за холивудски блокбъстър, вдигна на крак полицията в Раз...
Банско. Кулинарно изкушения от бели трюфели ще могат да опитат за втора поредна година гостите на Банско. Любителите на гурмето ще могат да се наслад...
Скъпоценната гъба е суперподарък за празник
Скъпоценната гъба достига феноменални цени
Нашенските гъби носят по-голяма печалба на родопчани
Смолян. Гъбари от Родопите и страната се усъвършенстваха в търсенето на трюфели. Те ползват кучета, за да търсят по-лесно деликатеса, съобщават от smo...