БГ трудови мигранти! Откъде тръгват най-много
Кои да градовете в страната
Следете всички новини, анализи и коментари за Трудови. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кои да градовете в страната
Парламентът удължи срока за регистрация, но само до пролетта Таксиметровите водачи получиха отсрочка, но не тази, за която лобираха. Парламентът удъ...
Близо 1200 проверки за деветмесечието на т. г. са извършени от Инспекция по труда в Кърджали, а изготвените предписания над 6 800. Почти две трети от...