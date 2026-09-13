Нови подробности за измамата на годината! Френска борса
Бизнесът бесен, никой не иска да работи
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Бизнесът бесен, никой не иска да работи
Има спад с 4,5 процента
Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление, дори ако работодателите са платили наложената за нарушението санкци...
Въвеждането на еднодневните трудови договори за селскостопански работници ще донесе 19.2 млн. лв. допълнителни приходи от осигуровки в НОИ. От изкарва...
Правителството одобри въвеждането на еднодневни трудови договори, промени в работно време с променливи граници и уеднаквяването на продължителността н...
Работникът, който загина при срутване на земна маса в изкоп с дълбочина 1,50 метра в курорта Банско, е бил без трудов договор, както и двамата му коле...
София. Наетите по трудов договор към края на септември, както и средните заплати на работещите намаляват спрямо предишното тримесечие, сочат данните н...
Въвежда се пенсиониране, без да спираме работа, предаде бТВ. Към момента изискванията, за да се пенсионираме, са както достигане на определените стаж...
София. Стажанти до 29 години вече ще могат да сключват трудов договор с работодатели. Това предвиждат приетите на второ четене промени в Кодекса на тр...
София. Всички стажанти ще работят на трудов договор, ако бъдат приети промени в Кодекса на труда, които ще бъдат гласувани на първо четене в парламент...
Кърджали. От началото на година над 550 кърджалийци са получили своя персонален идентификационен код от НАП, чрез който могат да следят информацията...